Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1954
Рождение ребёнка
03.10.1977
Дочь: Корнякова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Довыденко Михаил Петрович
с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область
Рождение ребёнка
09.04.1984
Дочь: Хохлова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Довыденко Михаил Петрович
с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область