Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1954

Отец: Каргин Алексей Герасимович

Мать: Каргина Мария Романовна

Рождение ребёнка
03.10.1977

Дочь: Корнякова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Довыденко Михаил Петрович

с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область
Рождение ребёнка
09.04.1984

Дочь: Хохлова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Довыденко Михаил Петрович

с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область
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