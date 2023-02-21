Фаустова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1913
Дата смерти08.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Борис Павлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.06.1949