Фаустова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаустова Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1913

Дата смерти

08.06.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Борис Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.06.1949
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