Белякин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белякин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белякин Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Белякин Елисей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно