Белякин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелякин Яков

Белякин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белякин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белякин Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Белякин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Белякин Елисей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.