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Бондаренко Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

19.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Бондаренко Василий Михайлович

Мать: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
10.02.1894

Сын: Бондаренко Феадор

Мать ребёнка: Бондаренко Наталья Никифоровна

Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.11.1895

Дочь: Бицан Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Бондаренко Наталья Никифоровна

Дьяковка, Сумська область
Смерть
19.12.1895
Причина смерти: Головная боль
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