Бондаренко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти19.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Бондаренко Василий Михайлович
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
10.02.1894
Сын: Бондаренко Феадор
Мать ребёнка: Бондаренко Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
16.11.1895
Дочь: Бицан Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Наталья Никифоровна
Смерть
19.12.1895
Причина смерти: Головная боль