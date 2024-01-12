Шилов Алексей Власович
Место рожденияПензенская губерния, Чембарский уезд, Завиваловская волость, д.Румяновка
Дата рождения1896
Дата смерти28.03.1960
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шилов Влас Софронович
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Завиваловская волость, д.Румяновка
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мерзликина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна
Пензенской губернии Чембарского уезда Завиваловской волости деревня Румяновка
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Спивак Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1923
Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна
Пензенская область, д.Румяновка
Рождение ребёнка
21.07.1927
Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1960