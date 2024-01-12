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Шилов Алексей Власович

Место рождения

Пензенская губерния, Чембарский уезд, Завиваловская волость, д.Румяновка

Дата рождения

1896

Дата смерти

28.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шилов Влас Софронович

Мать: не указана

Пензенская губерния, Чембарский уезд, Завиваловская волость, д.Румяновка
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мерзликина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна

Пензенской губернии Чембарского уезда Завиваловской волости деревня Румяновка
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Спивак Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Шилов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна

Пензенская область, д.Румяновка
Рождение ребёнка
21.07.1927

Сын: Шилов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шилова Евфимия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Евфимия Николаевна

Смерть
28.03.1960
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