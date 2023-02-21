Кармашов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти22.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Иван
Рождение ребёнка
12.02.1938
Мать ребёнка: Кармашова Александра (Антонина) Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь хлебозавода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кармашов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Кармашова Александра (Антонина) Васильевна
Смерть
22.03.1942