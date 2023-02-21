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Кармашов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

22.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Иван

Мать: Кармашова Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Кармашов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кармашова Александра (Антонина) Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь хлебозавода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармашов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кармашова Александра (Антонина) Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
22.03.1942
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