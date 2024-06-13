Карлини Камилло
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.2016
Сын: Карлини Камилло
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2019
Дочь: Карлини Марисоль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.2021
Дочь: Карлини Марилуна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности