Карлини Камилло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлини Камилло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2016

Сын: Карлини Камилло

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2019

Дочь: Карлини Марисоль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.2021

Дочь: Карлини Марилуна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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