Чернышев Алексей Акимович
Место рождения
Дата рождения04.04.1948
Дата смерти03.03.2021
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948
Отец: Чернышев Аким Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1971
Сын: Чернышев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Петровна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.08.1975
Сын: Чернышев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Петровна
Смерть
03.03.2021