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Чернышев Алексей Акимович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.04.1948

Дата смерти

03.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948

Отец: Чернышев Аким Иванович

Мать: Чернышева Евдокия Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.07.1971

Сын: Чернышев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.08.1975

Сын: Чернышев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Петровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.03.2021
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