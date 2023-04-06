Максимова (Маркушина) Анастасия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1870
Дата смертиПосле 06.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870
Крещение
25.12.1870
Бракосочетание
16.04.1893
Рождение ребёнка
22.08.1894
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Максимов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
23.07.1897
Сын: Максимов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.08.1903
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Максимов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.04.1909
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.04.1909
Сын: Максимов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 06.11.1912