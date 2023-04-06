Максимова (Маркушина) Анастасия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Маркушина) Анастасия Кирилловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.12.1870

Дата смерти

После 06.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870

Отец: Маркушин Кирилл Васильевич

Мать: Маркушина Пелагея Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.12.1870
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
16.04.1893

Муж: Максимов Алексей Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1894

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Максимов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Максимов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1903

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1906

Сын: Максимов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1909

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Максимов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.11.1912
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