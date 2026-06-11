Рябцов Мартин Терентьев ?.03.1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Рябцов Мартин Терентьев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился ?.03.1722

умер Неизвестно

Отец
Рябцов Терентей Афромеев1698 г.р.
Супруги
Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова1722 г.р.
Дети
Рябцов Абросим Мартинов1740 г.р.
Кондратьева (Рябцова) Матрена Мартинова1742 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1722

Отец: Рябцов Терентей Афромеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцов Федор Мартинов

Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Рябцов Абросим Мартинов

Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кондратьева (Рябцова) Матрена Мартинова

Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Рябцов Асей Мартинов

Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Рябцов Федор Мартинов

Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Рябцов Трофим Мартинов

Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.