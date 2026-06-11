Рябцов Мартин Терентьев
мужской, родился ?.03.1722
умер Неизвестно
ОтецРябцов Терентей Афромеев1698 г.р.
Супруги
Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова1722 г.р.
Дети
Рябцов Абросим Мартинов1740 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1722
Отец: Рябцов Терентей Афромеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кондратьева (Рябцова) Матрена Мартинова
Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Рябцов Асей Мартинов
Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Смерть
Неизвестно