Чередов Лукьян Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Чередов Николай Прохоров
Мать: Чередова Варвара
Рождение ребёнка
11.02.1853 ст.
Сын: Чередов Дмитрий Лукьянович
Мать ребёнка: Чередова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.
Сын: Чередов Никита Лукьянович
Мать ребёнка: Чередова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно