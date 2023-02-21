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Чередов Лукьян Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Чередов Николай Прохоров

Мать: Чередова Варвара

Рождение ребёнка
11.02.1853 ст.

Сын: Чередов Дмитрий Лукьянович

Мать ребёнка: Чередова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.

Сын: Чередов Никита Лукьянович

Мать ребёнка: Чередова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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