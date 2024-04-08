Ершова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 22.06.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Татьяна Кирсантьева
Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1816 ст.
Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1821 ст.
Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Кирсантьева
Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 22.06.1858 ст.