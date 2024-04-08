Ершова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 22.06.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Татьяна Кирсантьева

Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1816 ст.

Сын: Ершов Семён Кирсантьев

Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.1821 ст.

Сын: Ершов Степан Кирсантьев

Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ершов Семён Кирсантьев

Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Кирсантьева

Отец ребёнка: Ершов Кирсантей Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Кирсантей Михайлович

Смерть
После 22.06.1858 ст.
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