Катков (Фриц) Александр Владимерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1964
Дата смерти26.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964
Отец: Фриц Владимир
Мать: Фриц Ольга
Рождение ребёнка
12.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1994
Дочь: Касьянова (Каткова) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна
Захоронение (военное)
26.06.1997
Липов Кут, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.06.1997