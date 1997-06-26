Катков (Фриц) Александр Владимерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катков (Фриц) Александр Владимерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1964

Дата смерти

26.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964

Отец: Фриц Владимир

Мать: Фриц Ольга

Рождение ребёнка
12.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1994

Дочь: Касьянова (Каткова) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна

Захоронение (военное)
26.06.1997
Липов Кут, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.06.1997

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