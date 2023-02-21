Посаженникова (Коновалова) Параскова Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженникова (Коновалова) Параскова Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Посаженников Никита Кирилович

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Устинья Кирилловна

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефимия Кирилловна

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посаженников Кирил Осипович

Смерть
Неизвестно
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