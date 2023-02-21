Посаженникова (Коновалова) Параскова Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Посаженников Никита Кирилович
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Устинья Кирилловна
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефимия Кирилловна
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно