Сизинцев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1952
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Рождение ребёнка
09.03.1987
Дочь: Сизинцева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Сизинцева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1988
Сын: Сизинцев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Сизинцева Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999