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Сизинцев Владимир Васильевич

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Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1987

Дочь: Сизинцева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Сизинцева Надежда Николаевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1988

Сын: Сизинцев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Сизинцева Надежда Николаевна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизинцева Надежда Николаевна

Смерть
1999
Киев, Киевский уезд
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