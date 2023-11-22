Киселев Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Григорий Корнилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1882

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Наталья Григорьевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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