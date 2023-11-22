Киселев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Григорий Корнилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1882
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Наталья Григорьевна
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно