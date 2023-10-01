Хорошилова Александра Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошилова Александра Гордеевна

Хорошилова Александра Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошилов Гордей Иванович

Мать: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.