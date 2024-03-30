Гаязова Муслима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллина Рузалия Мунировна
Отец ребёнка: Гаязов Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаязов Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаязов Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галяутдинова Алсина Мунировна
Отец ребёнка: Гаязов Мунир
Смерть
Неизвестно