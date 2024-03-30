Гаязова Муслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаязова Муслима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллина Рузалия Мунировна

Отец ребёнка: Гаязов Мунир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаязов Рафаэль Мунирович

Отец ребёнка: Гаязов Мунир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаязов Ренат Мунирович

Отец ребёнка: Гаязов Мунир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галяутдинова Алсина Мунировна

Отец ребёнка: Гаязов Мунир

Смерть
Неизвестно
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