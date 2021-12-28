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Сайфулина Кристина Александровна
Сайфулина Кристина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.2021
Пол
Женский
Отец
Сайфулин Александр Витальевич
1985 г.р.
Мать
Левещенко Юлия Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2021
Отец:
Сайфулин Александр Витальевич
Мать:
Левещенко Юлия Александровна
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