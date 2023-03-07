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Ульяна Никифоровна

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Место рождения

Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1697 г.р.

Муж

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Никифор Гурьевич

Мать: Ирина Григорьевна

Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1745

Муж: Владимир Гавриилович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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