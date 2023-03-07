Ульяна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Никифор Гурьевич
Мать: Ирина Григорьевна
Бракосочетание
21.01.1745
Муж: Владимир Гавриилович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно