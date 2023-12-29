Кузнецов Пимен Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Пимен Корнеев

Кузнецов Пимен Корнеев

Место рождения

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кузнецов Корней Тимофеев

Мать: Кузнецова Матрена Иванова

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузнецов Иван Пименов

Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кузнецов Евсей Пименов

Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузнецов Василий Пименов

Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кузнецова Аксинья Пименова

Мать ребёнка: не указана

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кузнецова Татьяна Пименова

Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.