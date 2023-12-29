Кузнецов Пимен Корнеев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кузнецова Аксинья Пименова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кузнецова Татьяна Пименова
Мать ребёнка: Кузнецов Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно