Нечаева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Федор
Смерть
Неизвестно