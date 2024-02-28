Нечаева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Федор

Смерть
Неизвестно
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