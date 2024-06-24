Гайдаржи (Иванова) Валентина Петровна 15.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гайдаржи (Иванова) Валентина Петровна

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949

Отец: Иванов Пётр Иванович

Мать: Мурзина Екатерина Михайловна

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдаржи Владимир Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1975

Дочь: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Гайдаржи Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1977

Сын: Гайдаржи Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Гайдаржи Владимир Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1989

Дочь: Харитонова (Гайдаржи) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Гайдаржи Владимир Петрович

Дятлово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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