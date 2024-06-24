Гайдаржи (Иванова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949
Отец: Иванов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1975
Дочь: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Гайдаржи Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1977
Сын: Гайдаржи Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Гайдаржи Владимир Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1989
Дочь: Харитонова (Гайдаржи) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Гайдаржи Владимир Петрович
Дятлово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)