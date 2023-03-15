Филякова (Лыкова) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилякова (Лыкова) Ефросинья Васильевна

Филякова (Лыкова) Ефросинья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Лыков Василий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1913

Муж: Филяков Василий Максимов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Филяков Василий Максимов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Филяков Николай Васильев

Отец ребёнка: Филяков Василий Максимов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина Васильева

Отец ребёнка: Филяков Василий Максимов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close