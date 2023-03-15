Филякова (Лыкова) Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Лыков Василий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1913
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Филяков Василий Максимов
Рождение ребёнка
12.12.1918
Отец ребёнка: Филяков Василий Максимов
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина Васильева
Отец ребёнка: Филяков Василий Максимов
Смерть
Неизвестно