Корелина Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Корелин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Корелин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Корелина Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Корелина Аполинария Григорьевна
Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич