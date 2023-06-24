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Корелина Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Корелин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Корелин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Корелин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Корелина Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Корелина Аполинария Григорьевна

Отец ребёнка: Корелин Михаил Андреевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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