Стрижов Владимир
Место рожденияКазахстан
Дата рождения23.01.1938
Дата смерти05.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
04.11.1963
Сын: Стрижов Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2017