Стрижов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижов Владимир

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

23.01.1938

Дата смерти

05.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
04.11.1963

Сын: Стрижов Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2017
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