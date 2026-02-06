Долгоруков Александр Михайлович 17.08.1714 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгоруков Александр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.08.1714, Москва, город федерального значения Москва

умер 17.12.1750, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Долгоруков Михаил Владимирович14.11.1667 г.р.
Мать
Долгорукова (Одоевская) Евдокия Юрьевна1675 г.р.
Супруги
Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна09.11.1722 г.р.
Дети
Голицына (Долгорукова) Екатерина Александровна19.11.1745 г.р.
Тюфякина (Долгорукова) Мария Александровна28.11.1749 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1714

Отец: Долгоруков Михаил Владимирович

Мать: Долгорукова (Одоевская) Евдокия Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1743

Жена: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
19.11.1745

Дочь: Голицына (Долгорукова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.11.1749

Дочь: Тюфякина (Долгорукова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна

Смерть
17.12.1750
Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Зиновьева (Долгорукова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна

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