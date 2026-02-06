Долгоруков Александр Михайлович
мужской, родился 17.08.1714, Москва, город федерального значения Москва
умер 17.12.1750, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДолгоруков Михаил Владимирович14.11.1667 г.р.
МатьДолгорукова (Одоевская) Евдокия Юрьевна1675 г.р.
Супруги
Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна09.11.1722 г.р.
Дети
Голицына (Долгорукова) Екатерина Александровна19.11.1745 г.р.
Тюфякина (Долгорукова) Мария Александровна28.11.1749 г.р.Показать еще 1
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Рождение
17.08.1714
Бракосочетание
1743
Рождение ребёнка
19.11.1745
Дочь: Голицына (Долгорукова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
28.11.1749
Дочь: Тюфякина (Долгорукова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна
Смерть
17.12.1750
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Зиновьева (Долгорукова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Долгорукова (Щербатова) Екатерина Осиповна