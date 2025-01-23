Новичков Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новичков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова (Чернуха) Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичков Олег

Мать ребёнка: Новичкова (Чернуха) Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новичкова) Ольга

Мать ребёнка: Новичкова (Чернуха) Полина

Смерть
Неизвестно

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