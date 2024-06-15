Агафья Григорьева 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1766

Сын: Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1776
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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