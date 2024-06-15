Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1766
Сын: Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Смерть
1776