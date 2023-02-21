Семёнов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1975

Отец: Семёнов Сергей Евдокимович

Мать: Семёнова Нина Никифоровна

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