Гриб Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гриб Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриб Христина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриб Христина Егоровна
Рождение ребёнка
08.01.1901
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Гриб Христина Егоровна
Рождение ребёнка
18.10.1902
Дочь: Вера Антоновна
Мать ребёнка: Гриб Христина Егоровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гриб Адам Антонович
Мать ребёнка: Гриб Христина Егоровна
Смерть
Неизвестно