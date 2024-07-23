Гриб Антон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб Антон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриб Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриб Христина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриб Христина Егоровна

Рождение ребёнка
08.01.1901

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Гриб Христина Егоровна

Рождение ребёнка
18.10.1902

Дочь: Вера Антоновна

Мать ребёнка: Гриб Христина Егоровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гриб Адам Антонович

Мать ребёнка: Гриб Христина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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