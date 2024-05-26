Бетехтина Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтина Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Дорофей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.

Дочь: (Бетехтина) Анастасия Дорофеевна

Отец ребёнка: Бетехтин Дорофей Сергеевич

Дранкова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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