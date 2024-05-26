Бетехтина Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.
Дочь: (Бетехтина) Анастасия Дорофеевна
Отец ребёнка: Бетехтин Дорофей Сергеевич
Дранкова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно