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Мельников Николай Николаевич

Место рождения

Малистово, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Вычислено 30.11.1965

Дата смерти

Вычислено 23.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 30.11.1965

Отец: Мельников Николай Петрович

Мать: Мельникова (Горельцева) Валентина Николаевна

Малистово, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Савченко Дреер) Адэлина Викторовна

Рождение ребёнка
21.11.1989

Сын: Мельников Артем Николаевич

Мать ребёнка: Мельникова (Савченко Дреер) Адэлина Викторовна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Вычислено 23.01.2007
Москва, город федерального значения Москва

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