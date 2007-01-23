Мельников Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 30.11.1965
Дата смертиВычислено 23.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 30.11.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1989
Сын: Мельников Артем Николаевич
Мать ребёнка: Мельникова (Савченко Дреер) Адэлина Викторовна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Вычислено 23.01.2007
Москва, город федерального значения Москва