Генералова (Зотова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти18.12.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Зотов Василий Филиппович
Мать: Зотова Лукерья Лукинична
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Генералова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1891
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Генералова (Генералова) Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
06.03.1899
Сын: Генералов Василий Данилович
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
Около 06.03.1899
Дочь: Буянова (Генералова) Матрона Даниловна
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Смерть
18.12.1903