Генералова (Зотова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералова (Зотова) Анна Васильевна

Место рождения

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Зотов Василий Филиппович

Мать: Зотова Лукерья Лукинична

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Генералова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Рождение ребёнка
25.08.1891

Сын: Генералов Иван Данилович

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Генералова (Генералова) Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Генералов Василий Данилович

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Рождение ребёнка
Около 06.03.1899

Дочь: Буянова (Генералова) Матрона Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Смерть
18.12.1903
Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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