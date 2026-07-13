Бирюкова ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Бирюков ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧНеизвестно г.р.
Дети
(Бирюкова) АННА ВАЛЕРЬЕВНАНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирюкова) АННА ВАЛЕРЬЕВНА
Отец ребёнка: Бирюков ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирюков ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ