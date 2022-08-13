Семиколенных Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1956
Дата смерти13.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семиколенных Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
23.10.1976
Дочь: Семиколенных Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1977
Дочь: Семиколенных Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1990
Сын: Семиколенных Иван Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.08.2022