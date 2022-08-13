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Семиколенных Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1956

Дата смерти

13.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семиколенных Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
23.10.1976

Дочь: Семиколенных Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1977

Дочь: Семиколенных Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1990

Сын: Семиколенных Иван Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.08.2022

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