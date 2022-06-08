Наумова (Петрова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1945
Дата смерти08.06.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1945
Отец: Петров Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Валерий Викторович
Смерть
08.06.2022