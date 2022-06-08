Наумова (Петрова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Петрова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1945

Дата смерти

08.06.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1945

Отец: Петров Иван Иванович

Мать: Петрова Варвара Степановна

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Валерий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Валерий Викторович

Смерть
08.06.2022

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