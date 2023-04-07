Спангенберг Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1972
Сын: Токарев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Токарева Валентина Степановна
Рождение ребёнка
11.06.1972
Сын: Токарев Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Токарева Валентина Степановна
Смерть
Неизвестно