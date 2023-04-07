Спангенберг Евгений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спангенберг Евгений Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1972

Сын: Токарев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Токарева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
11.06.1972

Сын: Токарев Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Токарева Валентина Степановна

Смерть
Неизвестно
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