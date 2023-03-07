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Даньшева Фотинья Мартыновна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Даньшев Василий Петрович

Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ромашина Елена Даньшева

Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Даньшев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даньшев Петр Иудович

Смерть
Неизвестно
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