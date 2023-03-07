Даньшева Фотинья Мартыновна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ромашина Елена Даньшева
Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Даньшев Петр Иудович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даньшев Петр Иудович
Смерть
Неизвестно