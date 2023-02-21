Кадочников Кирило Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Кирило Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Кадочников Александр

Мать: не указана

Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Сын: Кадочников Герасим Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Место жительства
1765
Кирило Алек��андров сын Кадешников; означенный Кирило Кадешников с сыном Герасимом по силе указа из ??? Пермской земской к��нторы что ныне именуется Пермское горное начальство и прописанного в оном ук... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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