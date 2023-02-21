Кадочников Кирило Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1677
Отец: Кадочников Александр
Мать: не указана
Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Сын: Кадочников Герасим Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Место жительства
1765
Кирило Алек��андров сын Кадешников; означенный Кирило Кадешников с сыном Герасимом по силе указа из ??? Пермской земской к��нторы что ныне именуется Пермское горное начальство и прописанного в оном ук... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно