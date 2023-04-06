Бобкова (Бахмутова) Наталья Кириллова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1903 ст.
Сын: Бобков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бобков Александр Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно