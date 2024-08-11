Матушевиц (Тышкевич) Евелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушевиц (Тышкевич) Евелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Верцинская (Матушевиц) Фелиция

Отец ребёнка: Матушевиц Карл

Рождение ребёнка
1851

Сын: Матушевиц Густав

Отец ребёнка: Матушевиц Карл

Рождение ребёнка
1855

Сын: Матушевиц Виктор-Лудовик

Отец ребёнка: Матушевиц Карл

Смерть
Неизвестно

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