Матушевиц (Тышкевич) Евелина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Верцинская (Матушевиц) Фелиция
Отец ребёнка: Матушевиц Карл
Рождение ребёнка
1851
Сын: Матушевиц Густав
Отец ребёнка: Матушевиц Карл
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Матушевиц Карл
Смерть
Неизвестно