Назарчук Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Сын: Назарчук Василий Феодосьевич
Отец ребёнка: Назарчук Феодосий Гавриилович
Место жительства
1903 ст.
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно