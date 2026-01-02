Горский Станислав Людвик
мужской, родился 24.07.1905, Констанцин
умер Около 1945
МатьГорская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра13.09.1882 г.р.
ОтецГорский Павел Станислав Сергий25.08.1870 г.р.
Супруги
Горская (Попель) Мария Фёкла28.08.1909 г.р.
Дети
Горский Павел05.12.1932 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905
Отец: Горский Павел Станислав Сергий
Мать: Горская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1932
Сын: Горский Павел
Мать ребёнка: Горская (Попель) Мария Фёкла
Смерть
Около 1945