Горский Станислав Людвик 24.07.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горский Станислав Людвик

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.07.1905, Констанцин

умер Около 1945

Мать
Горская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра13.09.1882 г.р.
Отец
Горский Павел Станислав Сергий25.08.1870 г.р.
Супруги
Горская (Попель) Мария Фёкла28.08.1909 г.р.
Дети
Горский Павел05.12.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905

Отец: Горский Павел Станислав Сергий

Мать: Горская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горская (Попель) Мария Фёкла

Рождение ребёнка
05.12.1932

Сын: Горский Павел

Мать ребёнка: Горская (Попель) Мария Фёкла

Смерть
Около 1945

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