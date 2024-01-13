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Петрович Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Петрович Иван

Мать: Петрович ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1807

Дочь: (Петрович) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Петрович Анна Ивановна

Бракосочетание
11.10.1808

Жена: Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна

Рождение ребёнка
21.11.1811

Сын: Петрович Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Петрович Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна

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