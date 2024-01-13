Петрович Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Петрович Иван
Мать: Петрович ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1807
Дочь: (Петрович) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Петрович Анна Ивановна
Бракосочетание
11.10.1808
Рождение ребёнка
21.11.1811
Сын: Петрович Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Петрович (Козловская) Агафья (Пелагия) Леонтьевна