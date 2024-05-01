Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Красеновка, Черкасская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Poddubny / Поддубный Алексей Антонович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бардик (Poddubny / Поддубная) Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матвиенко (Poddubny / Поддубная) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Poddubny / Поддубный Григорий Антонович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Поддубный) Марфа

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Poddubny / Поддубный Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Смерть
1859

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