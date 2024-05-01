Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Красеновка, Черкасская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Poddubny / Поддубный Алексей Антонович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1835
Сын: Poddubny / Поддубный Григорий Антонович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Поддубный) Марфа
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Poddubny / Поддубный Евдоким Антонович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Смерть
1859