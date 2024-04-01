Сухопаров Илья Никифорович
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Мария Ильинична
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно