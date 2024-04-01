Сухопаров Илья Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухопаров Илья Никифорович

Сухопаров Илья Никифорович

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1910

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close