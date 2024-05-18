Горбач Ананий Кириллович 24.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбач Ананий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1895

Дата смерти

18.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1895

Отец: Горбач Кирилл

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Рождение ребёнка
22.06.1920

Дочь: Горбач Наталья Ананиевна

Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Рождение ребёнка
15.05.1923

Дочь: Горбач Александра Ананиевна

Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Хомичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Горбач Елена/Алёна Ананиевна

Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Рождение ребёнка
1931

Сын: Горбач Сергей Ананиевич

Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Рождение ребёнка
1933

Сын: Горбач Николай Ананиевич

Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горбач Алексей Ананиевич

Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.

Смерть
18.01.1942

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