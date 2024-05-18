Горбач Ананий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1895
Дата смерти18.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1895
Отец: Горбач Кирилл
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1920
Дочь: Горбач Наталья Ананиевна
Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Рождение ребёнка
15.05.1923
Дочь: Горбач Александра Ананиевна
Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Хомичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Горбач Елена/Алёна Ананиевна
Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Горбач Мария Кирилловна/Каленик.
Смерть
18.01.1942