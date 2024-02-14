Сибгатуллин Айся
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1900
Дата смерти15.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Минятуллов Сибгатулла
Мать: Айнижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибгатуллина) Насимя
Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибгатуллина) Фярида
Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибгатуллина) Нафися
Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибгатуллин Мяксут
Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ахсянова (Сибгатуллина) Алимя
Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя
Смерть
15.09.1942