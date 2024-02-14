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Сибгатуллин Айся

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1900

Дата смерти

15.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Минятуллов Сибгатулла

Мать: Айнижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибгатуллина) Насимя

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибгатуллина) Фярида

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибгатуллина) Нафися

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибгатуллин Мяксут

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ахсянова (Сибгатуллина) Алимя

Мать ребёнка: Сибгатуллина (Абдульханова) Фярюзя

Смерть
15.09.1942

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