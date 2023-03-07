Осипова (Шипова) Параскева Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Шипова) Параскева Панкратовна

Осипова (Шипова) Параскева Панкратовна

avatar

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1899

Муж: Осипов Никита Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1900

Сын: Осипов Никита Никитич

Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1900

Сын: Осипов Никита Никитич

Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Дочь: Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close