Осипова (Шипова) Параскева Панкратовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1899
Рождение ребёнка
25.09.1900
Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1900
Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович
Рождение ребёнка
30.10.1907
Дочь: Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Осипов Никита Павлович
Смерть
Неизвестно